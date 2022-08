Romanela Amato posó muy sensual con la ropa de su marido y él le dejó un piropo

Romanela Amato está visitando a su familia en Paraná “aprovechando” que en Europa “son vacaciones de verano y los nenes están sin colegio”. Desde la capital entrerriana, la modelo posó muy sensual luciendo prendas de su esposo. “Qué linda me queda tu ropa”, escribió, arrobando a Javier Saviola.En los comentarios, él le respondió: “Es la percha no la ropa”, junto a un emoji de corazón.En otro de los posteos, la rubia se fotografió junto a la “fachada de la casa de mi abuela, a una cuadra del Hospital de Niños”, precisó.Días atrás, en diálogo conhabía dicho: “Soy fan de mi ciudad, me encanta y cada vez que vuelvo la veo hermosa. Siempre digo que la veo con ojos de turista, entonces observo la belleza”.Sobre su pareja, el exfutbolista, Javier Saviola, dijo que no la acompaña en esta oportunidad. “Vendremos seguramente todos para Navidad, pero él justo empezó ahora a trabajar en Barcelona”, donde dirige la Juvenil A de La Masía en un rol como formador de las divisiones juveniles. “Está contento con ese nuevo proyecto”, completó.