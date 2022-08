La actriz Calu Rivero está embarazada de Aíto de la Rúa, el hijo del ex presidente Fernando, con quien está en una relación hace tres años. La noticia se dio a conocer en un programa de espectáculos luego que se lo anunciara antes a su familia.



Calu, quien ahora se hace llamar Dignity, será madre primeriza, según indicaron en el ciclo LAM. De hecho, la panelista Estefanía Berardi aseguró que lo sabía desde hace tiempo, pero que se lo guardó porque Rivero le pidió que lo mantuviera en secreto.



Antes de darlo a conocer en los medios, la artista quería contárselo antes a su abuela que vive en Catamarca.



“Gracias por tener la amabilidad y el respeto de preguntar, estoy viajando dos semanas a mi pueblo a ver a mi abuela y quiero que se entere por mí y no por los medios”, le había escrito Calu a Berardi cuando se lo confirmó.



La actriz y Aíto de la Rúa estuvieron en pareja en 2008, pero luego su relación no continuó. Después de separarse de su nuevo vínculo con el documentalista ruso Andrey Manirko, regresó con el hijo del ex presidente hace tres años.