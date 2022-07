Románticos mensajes de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en un nuevo aniversario

La relación de Oriana Sabatini y Paulo Dybala a través de constantes intercambios de mensajes de texto hasta que llegó la primera salida. En un encuentro con amigos en común, se vieron a la cara por primera vez y desde entonces sí, nunca se volvieron a separar. Este domingo la joven pareja celebró su cuarto aniversario.Desde su perfil de Instagram, la cantante compartió dos fotos con su amado: disfrutando de un día de playa a bordo de un yate y muy enamorados.“Cuatro años que se me pasaron volando pero al mismo tiempo no porque de alguna manera siento que te conozco de toda la vida, te amo cada día un poco más aunque parezca que ya no entra tanto amor, me hacés demasiado feliz”, fueron sus palabras.Por su parte, el futbolista también le dedicó un tierno posteo en su cuenta pública. Dybala subió una secuencia de tres imágenes, también de sus últimas vacaciones pero luego de unpartido de paddle. “Porque con vos siempre gané. Felices 4 años mi amor. Te Amo”, expresó.