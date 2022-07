Guillermina Valdés festejó su cumple e hizo una confesión sobre Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés se separó del conductor Marcelo Tinelli hace poco menos de dos meses. Luego de compartir nueve años de pareja y un hijo en común, decidieron alejarse y seguir cada uno su camino. Así es como la modelo y empresaria decidió celebrar sus 45 años rodeada de colegas y personas queridas.La celebración se dio durante el fin de semana, junto a su ex cuñada y futura socia Ana Paula Dutil. Ambas estuvieron junto a amigos y familiares. Cenaron en un restaurante de alto nivel de San Isidro y terminaron la celebración soplando las velitas. En el medio del festejo, Guillermina Valdés habló sobre su ex pareja, Marcelo Tinelli, de quien se separó hace tan solo algunos meses.De esta forma, la modelo señaló que el conductor no dejó de desearle un feliz cumpleaños a través de un sentido mensaje de texto. Además, reveló un detalle que demuestra que a pesar de las diferencias, siguen manteniendo una buena relación.“Siempre, obvio, cómo no nos vamos a saludar”, aseguró después de que le consultaran por el saludo de su ex marido. Entonces agregó:. Así, Guillermina Valdés dejó en claro que a pesar de la separación, no dejan de tener una buena relación.En una entrevista anterior, Guillermina Valdés contó que ambos están bien con la decisión tomada: “Estamos bien así, es una decisión. Cuando uno está transitando esto, vive este espacio sin pensar mucho en el otro”, dijo la ex de Tinelli.