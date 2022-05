Rusherking sobre su vínculo con la China Suárez: “Me fui mundial”

Es un hecho: la China Suárez y Rusherking están saliendo. Los rumores comenzaron a circular a principio de mes y se confirmaron luego de que se viralizara un video del after party de los premios Martín Fierro en el que se los veía juntos. Y aunque la actriz todavía no habló públicamente sobre su vínculo, el cantante rompió el silencio.En diálogo con el cronista de LAM, Alejandro Castelo, el joven de 21 años, oriundo de Santiago del Estero quiso esquivar el tema pero no pudo. "Prefiero mantener oculta mi vida privada, soy un caballero", comenzó. Y agregó: "Nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial!". Cuando le preguntaron por María Becerra, quien fue su novia durante dos años, no quiso precisar si le había avisado de su relación con la China o si la artista se enteró por los medios.Los rumores de romance entre el trapero y la actriz comenzaron a circular hace varias semanas, cuando fueron vistos juntos en un restaurante de costanera, pero no había trascendido ninguna prueba fotográfica. Desde entonces, los guiños en las redes se volvieron más que evidentes, ya que no solo comenzaron a seguirse en Instagram y a intercambiar likes, sino que -sin subir fotos juntos- compartían imágenes de salidas en sendos perfiles en los que se notaba que estaban en el mismo lugar y con el mismo grupo de personas.

La China viene de varios escándalos vinculados a su vida amorosa. Tras la separación de Benjamín Vicuña -padre de sus hijos Magnolia y Amancio-, fue señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi y además, le adjudicaron varios romances con colegas, como Nicolás Furtado. Finalmente, a principios de 2022 oficializó su noviazgo con el español Armando Mena Navareño, quien viajó especialmente a Buenos Aires para estar presente en su cumpleaños número 30, pero la relación no prosperó.Para colmo, a fines de abril, Suárez viajó a Madrid para participar de la 9ª edición de los Premios Platino. Y aunque por comentarios que hizo en las redes parecía que estaba interesada en el galán Fernando Guallar -conocido por su trabajo en Velvet y en Luis Miguel, la serie-, gran parte del viaje lo compartió con Rusherking y sus amigos.