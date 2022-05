Cuándo llega a Latinoamérica la película “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Tras Doctor Strange in the Multiverse of Madness, los fanáticos del cine han podido presenciar en la pantalla grande lo que conlleva pasar de un universo a otro. En esta ocasión, la esperada película de A24, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, presenta una temática bastante similar: se abre el Multiverso y la protagonista debe viajar a través de cada uno de ellos.Dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert (más conocidos como Daniels), esta producción se centra en la vida de Evelyn Wang (interpretada por Yeoh), quien intenta mantener su negocio a flote, como así también comprobar sus impuestos a Deirdre Beaubeirdra (interpretada por Lee Curtis) y mantener buenas relaciones con sus seres queridos.Pero, su vida da un giro inesperado cuando descubre que puede viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a sumergirse en una exótica aventura dentro del asombrante y misterioso Multiverso en el que los ciudadanos viven y no conocen.Se trata de una película sumamente imaginativa, como así también muy intensa. Además, promete ser emotiva e inteligente.Además de Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, el elenco lo completan Jonathan Ke Quan, James Hong y Anthony Molinari.“Todo en todas partes al mismo tiempo” llega a los cines del país el próximo 9 de junio.