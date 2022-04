Karina Jelinek reveló los nombres que pensó para su hijo

Recién llegada de la ciudad estadounidense de Miami, Karina Jelinek se vistió de amazona para celebrar su cumpleaños con amigos en la noche porteña.



Si bien el natalicio de Karina es el 22 de marzo, la modelo no dudó en festejar sus 41 años a pleno en un boliche lleno de plantas y rodeada de sus más cercanos.



“Me gusta lo salvaje y me gusta este look”, le dijo Jelinek al movilero de Los socios del espectáculo durante una breve entrevista en la que confirmó que en poco tiempo se convertirá en madre.



“Viene en camino. Ya está cerca. No quiero hablar mucho hasta que no se concrete lo que yo quiero porque es algo muy personal”, aseguró la entrevistada sin poder disimular la emoción.



Cabe destacar que la ex participante de Bailando por un sueño había anunciado que tendrá un hijo mediante una subrogación de vientre.



En diálogo con sus miles de seguidores en Instagram, la top model declaró que aún no sabe el sexo del bebé pero si anticipó quién será su padrino. Se trata de su gran amigo Nicolás Freijo.



“La mejor noticia de este viernes es que me confirmaron que seré padrino del baby (bebé) de una gran amiga, que será la mejor mamá del mundo”, publicó Freijo en su cuenta de la misma plataforma.



Más allá de estos detalles, lo cierto es que Karina Jelinek debatió con sus fanáticos el nombre de su futuro hijo o hija, que llegará en los próximos meses.



Luego de un intenso ida y vuelta con los internautas, Karina descartó las opciones más tradicionales al señalar que buscaba “un poco más exóticos”.



De esta manera, Jelinek elaboró una lista definitiva a partir de lo charlado con los usuarios: Isabella, Dante, Benito, Catalina, Margarita, Aaron, Roma, Alma.

Fuente: La100radios