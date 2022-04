Más detalles sobre el bebé de Karina Jelinek: dicen que sería una niña

Hace tiempo que Karina Jelinek expresó su enorme deseo de ser mamá, y aunque fue estafada por una persona de su confianza y pareció que ese sueño iba a quedar trunco, pero en las últimas horas se supo que la modelo viajó a Estados Unidos para saber el sexo de su bebé.



“Será una nena”, le contó una fuente al portal Primicias Ya, que no obstante aclaró: “Habrá que esperar si la propia modelo confirma esta nueva noticia sobre su maternidad”.



Por ahora, faltan algunos detalles pero lo que sí se conoció sobre la llegada de este primer hijo es que el padrino será Nicolás Freijo, amigo de la modelo.



A través de las preguntas que le hicieron sus seguidores en las story de Instagram, él confirmó la noticia. “¿Es verdad que vas ser el padrino del hijo de Kari Jelinek?”, le consultaron, y si dejar escapar la duda aseguró que eso le prometió pero recurrió a ella y, la modelo respondió que sí.



“Confirmado, soy el padrino del hijo en camino de mi gran amiga Kari Jeli #BabyABordo una mujer puro amor”, precisó.



Posteriormente dedicó una historia para compartir su felicidad por la noticia. “La mejor noticia de este viernes santo es que me confirmaron que seré el padrino del baby de una gran amiga, que será la mejor mamá del mundo. Te love”, publicó.



¿Cuándo nacerá el primer hijo de la modelo?

Freijo hablo con Revista Caras y explicó: “Estoy muy contento. Fecha exacta del nacimiento no tenemos y se está definiendo si nace en EE.UU o en Argentina, por eso viaja Kari la semana que viene a EE.UU”.



“Viaja la semana que viene al “Coachella”, el festival de música y va a determinar el sexo del bebé”, había asegurado el amigo de la influencer.