Juana Viale aclaró la situación amorosa y habló del vínculo con Joaquín Berthold

Al igual que otras figuras del mundo del espectáculo, Juana Viale disfruta de su trabajo en Punta del Este. La conductora, que cubrió a su abuela Mirtha Legrand en los famosos almuerzos y cenas durante todo el 2021, aclaró la situación amorosa que la rodea en suelo uruguayo. La vinculan con Joaquín Berthold, su compañero en la obra teatral El Ardor, que se realiza en la costa oriental.



Los rumores aumentaron cuando Juana subió fotos y videos a sus redes sociales, tratando de manera poco cotidiana en que se suelen tratar los amigos de Berthold. Las situaciones eran comprometedoras y los chismes acerca de su relación emergieron rápidamente.



El conductor Rodrigo Lussich avisó del vínculo entre Juana y Joaquín. En A la tarde, programa que conduce Karina Mazzocco por América, Gustavo Descalzi interrumpió a Viale y le hizo varias preguntas acerca del tema. “¿Son amigos o muy amigos?”, comenzó el notero.



“Hay una foto en la que estabas como muy acaramelada con el actor que viene como el correntino”, describió Descalzi y Juana no dudó en dejar claro que ambos son “muy acaramelados”. Gustavo fue medio dubitativo y Juana le paró el carro y le pidió que le preguntara de forma directa: “¿Vos me querés preguntar algo? Si me querés preguntar, preguntame derecho”, lo cruzó la actriz.



Ya en un tono más irónico Juana contestó a la pregunta de Gustavo: “Nos amamos muchísimo. Él está casado con Luciana, yo estoy en pareja, nos damos besos y somos felices. El amor trasciende ciertos códigos, lo que pasa es que hay generaciones como la tuya que todavía no entienden”, lanzó la nieta de Legrand contra el periodista.



“Te estoy hablando en serio, no en tono de comedia. Entiendo que la gente cuando se da la mano, se da un beso en la boca, en la mejilla, un abrazo, hay generaciones que creen que eso significa amor de pareja. El amor es mucho más grande que eso”, finalizó Juana Viale, dejando de lado los nuevos rumores de su relación con Joaquín Berthold.

Fuente: La100radios