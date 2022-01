Las fotos hot de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: una, al filo de la censura

Oriana Sabatini (25) y Paulo Dybala (28) protagonizaron una producción de fotos sensuales al mejor estilo de la Spice Girl Victoria Adams y el crack retirado del fútbol David Beckham, e hicieron arder las redes sociales.Tanta temperatura levantaron las imágenes que postearon besándose con sus torsos desnudos, que la hija mayor de Catherine Fulop borró la publicación original para eliminar una foto en la que cubría una de sus lolas con una cruz negra.Una a color y otra en blanco y negro, ella apareció sentada sobre él luciendo un pantalón blanco, mientras que el delantero de Juventus estaba con un pantalón negro para jugar a los contrastes."By the one and only @nicolasgerardin", comentó Oriana Sabatini en agradecimiento al fotógrafo que la retrató acaramelada con Paulo Dybala.