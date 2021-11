La actriz mostró sus mejores atributos en bikini. La China Suárez salió adelante luego del fuerte escándalo que vivió el mes pasado a raíz de la relación que tuvo con Mauro Icardi.Luego de un descargo público, la ex de Benjamín Vicuña decidió no hablar nuevamente del tema y seguir con su vida en Argentina, mientras remodela su casa y trabaja en diferentes proyectos de cine, publicidad y más. Y en la víspera, la China volvió a fascinar con su belleza única al compartir un video.La modelo y actriz se sumó a la ola de calor y mostró su privilegiada figura en bikini al ritmo de “Get Into It” de Doja Car.