Laurita Fernández criticó a quienes renunciaron a ShowMatch

Hace once años, Laurita Fernández hizo su primera aparición en la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli. Dio sus primeros pasos como "soñadora" en Bailando por un sueño y acompañó a Matías Alé, Cristian U, Aníbal Pachano y Federico Bal. En 2018, dio el gran salto y pasó a ser jurado de la competencia y durante el periodo más estricto de la pandemia, el conductor confió en ella para que estuviera al frente de Cantando 2020.La joven de 30 años no olvida todo lo que representa el conductor bolivarense para la carrera que pudo construir en los medios y por este motivo salió a demostrarle su apoyo en un año en el que no tuvo nada servido para hacer ShowMatch en la pantalla de eltrece. "Más allá del rating, para mí es lo más el como conductor", manifestó en una nota con Intrusos.

Y tomó distancia de las siete figuras que decidieron renunciar el certamen para priorizar otros compromisos laborales, como Karina La Princesita, Ulises Bueno, Flor Vigna y Ángela Leiva. "Es una decisión personal de cada uno. En mi caso, nunca me bajé del Bailando por más trabajos que tuviera, porque genera muchos trabajos y a mí me encanta bailar. Para mí siempre fue prioridad y nunca se me cruzó por la cabeza", señaló la artista."Quizás cuando fui jurado y me peleaban y la pasaba mal decía: 'Ay, ¿por qué?', pero así y todo nunca me fui. Soy de comprometerme con algo y si lo hago, quiero ganar. Respeto la decisión de cada uno. En mi caso traté de dar siempre lo mejor", agregó la actual pareja de Nicolás Cabré, quien luego de su fugaz paso por las tardes de eltrece con El club de las divorciadas, anunció que está preparando un proyecto con Florencia Peña."¡Buen día! Estamos trabajando para usted", escribió la rubia en sus redes junto a una foto que se tomó con la conductora de Flor de equipo. Y aunque no dio más detalles de lo que harán juntas, hace tiempo expresó su deseo de compartir el escenario con la comedia musical Chicago. "Es algo que deseamos las dos, desde hace bastante, y soñamos con que en algún momento se concrete. Estaría buenísimo porque la admiro muchísimo, la quiero un montón y nunca hicimos teatro juntas", declaró meses atrás en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, pero en ese momento lo veía imposible dadas las restricciones que había por la pandemia.