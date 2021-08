Mostró su enorme tatuaje y afirmó: “Llega septiembre y es la hora de entangarse”

Marianela Mirra suele mostrarse combativa contra los medios y quienes la critican. “Nunca me van a ver destruida. No pudieron antes y menos ahora. Nadie me insulta. No es real que no me quieran ni me recuerden lindo. Besito en la cola”, dijo hace algún tiempo.Y hace pocas semanas defendió a Florencia Peña luego de que la actriz, envuelta en la polémica por las visitas a Casa Rosada y tras su fuerte descargo, se descompensara.La exparticipante de Gran Hermano se solidarizó con la actriz y apuntó muy fuerte contra los comunicadores que la criticaron a más no poder. Picante, les pidió que evolucionaran."Qué suerte, Florencia Peña, que la gente defienda y esté en contra de la violencia de género en periodistas. Ta vez, evolucionamos. Hay que pararse en la vida, luego. Hipócritas”, sentenció.Y en las últimas horas se mostró al borde de la censura: “Llega septiembre y es la hora de entangarse, sorry”, escribió en una foto en la que aparece boca abajo, luciendo un enorme tatuaje en la espalda y tomando sol.