Encontró osadas fotos en el archivo y le puso un poco de calor al invierno

Silvina Escudero se luce en el equipo que acompaña a Jey Mammon en el programa televisivo “Los Mammones”. Sin embargo, no descuida sus redes sociales, donde asiduamente comparte sus mejores producciones para mantener entretenidos a sus seguidores.Esta vez, la morocho aprovechó el tbt (”Throwback Thursday”, la moda de Instagram de compartir recuerdos los días jueves) y mostró una campaña que realizó en 2010. En las imágenes se la puede observar con una malla enteriza con un pronunciado escote posando para las cámaras.“Acabo de encontrar esta producción. No puedo creer lo rápido qué pasa el tiempo”, escribió Escudero en el epígrafe.La morocha tiene acostumbrado a su público a este tipo de contenido, en donde sorprende con sus jugados looks, brinda algunos consejos de estilismo y hace sugerencias comerciales. Además, fiel a su personalidad, siempre le guarda lugar al humor y a las causas sociales.