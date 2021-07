Extorsionaron a Peteco Carabajal con fotos íntimas

Carlos Peteco Carabajal fue víctima de una extorsión de tipo sexual y como consecuencia de ello depositó en una cuenta 100 mil pesos. Se trata de la sextorsión, una amenaza que consiste en la divulgación de fotos íntimas. Si bien el artista cayó en la trampa, posteriormente expuso ante las autoridades la situación y al momento hay cuatro sujetos bajo investigación y uno privado de la libertad.La noticia se conoció en la última emisión del programa Nosotros a la Mañana que conducen Sandra Borghi y Joaquín “Pollo” Álvarez. Se supo que el músico intercambió algunos chats en Facebook con una joven, la cual le envió imágenes con contenido sensible. Según la información, aquel fue el anzuelo que mordió el santiagueño.“Esta historia estuvo oculta, porque pasó el pasado martes 6 de julio. Acá está la declaración de Peteco Carabajal”, señaló el periodista Pampa Mónaco.Acto seguido, el comunicador dio inicio al relato de los hechos. “El famoso folclorista declaró que el martes 6 de julio, entre las 4 y las 6 de la tarde, comienzan entre la aplicación Messenger del Facebook a mandarle mensajes una joven, mayor de edad. Empiezan a intercambiar mensajes. Ella se hace llamar Carolina Gómez y en un momento ella le manda una foto sugestiva”, detalló.Y luego continuó: “Al otro día llaman al teléfono celular de Peteco, es decir que habían hecho un trabajo de inteligencia. La persona que está del otro lado, dice llamarse Ricardo Gutiérrez y le informa que pertenece a la brigada de ciberdelitos de la policía bonaerense”.Al respecto, Pampa agregó que este sujeto le dijo al intérprete que junto a su equipo estaban “haciendo una investigación” y que habían detectado en su Facebook una anomalía. “Usted estuvo chateando con una persona menor de edad, una joven menor de edad”, indicó el estafador, quien en ese mismo momento abrió el juego y le dio paso a la extorsión.“La fiscalía va a tomar cartas en el asunto, pero si lo quiere arreglar y si quiere que todo quede en la nada, tiene que poner 55 mil pesos”, reprodujo Mónaco imitando al delincuente. En esa circunstancia, Sol Pérez tomó la palabra y señaló que, claramente, un mensaje o un llamado de WhatsApp no constituye la vía adecuada para notificar este tipo de situaciones.El periodista continuó explicando cómo se sucedieron los eventos que culminaron en la estafa del músico. “Esta supuesta Carolina Gómez le manda mensajes con fotos y él responde”, apuntó. Inmediatamente agregó: “Lo cierto es que esta banda tomó una captura de esa foto y le mandó un mensaje a Peteco: ‘Te vamos a hacer m…, tenemos todo. Te vamos a escrachar por todos los medios y ya está el PDF en la fiscalía”.Además, Pampa dejó en claro que la única opción que estos delincuentes le dieron al artista fue la de depositar 50 mil pesos en un CVU. Corresponde mencionar que no se trata de un CBU, es decir de una cuenta bancaria registrada, sino de una aplicación que recibe dinero.Conforme indicó el comunicador, Carabajal realizó varias transferencias, porque “los estafadores se cebaron”. “El primer depósito, 25 mil pesos, el segundo, 20 mil y el tercero 5 mil. Al otro día lo llama otro policía y le dice ‘¿Sabés qué? Se enteró mi jefe lo que pasó y él pide más’. Volvió a depositar 50 mil pesos”, explicó.Finalmente, Pampa detalló que los estafadores cometieron un error. Al parecer, el CVU estaba a nombre de una mujer, la cual permanece detenida por este tema.“Al tercer llamado, ya le piden 100 mil pesos más y él dijo ‘no, hasta acá llegué’. Bloqueó el número de teléfono e hizo un llamado y acá está el hecho de por qué se mantuvo en reserva esta denuncia”, indicó Mónaco.Y por último concluyó: “Peteco hizo un llamado a un asesor del gobierno nacional y le pidió hablar con el ministro Sergio Berni. Evidentemente habló con alguien, hizo la denuncia en la fiscalía, la causa de movió, hay detenidos. El llamado al contacto es lo que permitió mantenerlo oculto”.