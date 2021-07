En bikini y sin filtros, cautiva a sus fans con imágenes de sus vacaciones

Nati Jota volvió a dar que hablar en Instagram disfrutando de unas largas vacaciones en Norteamérica. Deslumbró a sus seguidores luciendo una bikini negra.La famosa tuitera lució junto con la bikini unos anteojos de sol y un gorro piluso al tono.“Diosa”, “Potra”, “Hermosa”, “Belleza natural”, fueron algunos de los miles de mensajes que recibió la escritora en su publicación. Por supuesto no faltaron los emojis de fuegos, corazones y caritas enamoradas para halagar a Nati.“Pelo de mar, pecas, estrías. El famoso “no filter”, escribió la ex ESPN al pie de su publicación. Actualmente se encuentra de vacaciones en Cancún y ,según lo que dijo en su canal de Youtube, volverá al país el mes que viene.En junio inició su travesía por Estados Unidos, donde visitó a su hermana mayor que está radicada allí desde hace años. Ahora se encuentra disfrutando de las playas de México.Nati Jota comentó cómo fue a pasar el día a Cancún. “En Playa del Carmen hay demasiadas algas”, advirtió la famosa tuitera.Además, señaló que “el agua es súper oscura y no permite verte el cuerpo, a diferencia de lo que uno imagina”. Es que en las playas del Caribe, las aguas suelen ser cristalinas y a veces hasta pueden llegar a tener una mayor temperatura que en nuestro país.