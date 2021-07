Stefi Roitman luce sus bikinis pero los precios generan polémica

Stefanía Roitman (26) se lanzó como empresaria al adentrarse en el mundo de la moda con su propia línea de bikinis, My Happy, y revolucionó las redes sociales por los precios de los conjuntos.En detalle, la nuera de Ricardo Montaner (63), se asoció a la diseñadora y cantante argentina Mery Racauchi (30) para crear la colección que fue presentada en las últimas horas en Miami, Estados Unidos.Allí, la actriz e influencer argentina desfiló junto a sus modelos y bailó al ritmo de las canciones de Mau (27) y Ricky Montaner (30), siendo este último su actual pareja y futuro marido.Al evento fueron importantes personalidades del jet set de La Florida, como varios miembros de la familia Montaner, y muchos amigos de Stefi y Ricky, entre ellos: Lelé Pons (25), la sobrina de Chayanne (53), y Guaynaa (28), el cantante puertorriqueño famoso en todo el mundo por su éxito Rebota.Horas más tarde, Roitman celebró el éxito de este nuevo emprendimiento, que comenzó a gestarse meses atrás en plena cuarentena de coronavirus, con sus tres millones de seguidores en Instagram."Están explotando la web. ¡Salió, salió! Están a la venta las primeras bikinis. No lo puedo creer. Muero por verlas y verlos. Estoy emocionada. Hagan sus pedidos", le dijo la también host digital de La Voz Argentina (Telefe, domingos a jueves a las 22.30) a todos sus fanáticos 2.0.Entonces, muchos de sus seguidores y seguidoras la felicitaron por incluir en la campaña, y en el desfile de lanzamiento, a modelos de todas las tallas. Es que, para quienes no lo saben, My Happy "es una marca creada para resaltar la belleza natural de las mujeres".Sin embargo, muchos otros y otras, sobre todo, salieron a cuestionarla por los valores en dólares de cada una de las prendas."Muy lindo todo, pero es socialmente limitado $10.000 una bikini". "La página está en dólares y en inglés. Pensé que Argentina estaba incluida en todo esto pero claramente no, porque una malla a 50 USD serían unos 10.000 pesos"."No incluye a nadie vendiendo a 100 dólares esta atrevida". "Horribles las mallas. Nunca me pondría algo así ni mucho menos gastaría $10.000 pesos por una malla. ¡Una locura!", fueron algunos de los comentarios que las usuarias de Instagram hicieron en las fotos del desfile."Ella no está en Avellaneda (por la avenida de Flores en donde muchos locales venden productos a precios accesibles). La base está en USA destinado a un mercado. Si no quieren gastar vayan a otro lado y listo", salió en defensa de la actriz una de sus fanáticas."Esos diseños están en Avellaneda, en Once, en La Salada, si son más copiados", le contestó una hater. "No están en Avellaneda", insistió la defensora de Stefi. "En Avellaneda te conseguís las mismas a menos de 1.000 pesos, 50 dólares la parte de arriba y 50 la de abajo, 100 en total, hacé la conversión", le aseguró la detractora.Muchas usuarias también destacaron que además de los precios de las mallas, otro punto a considerar es el valor del envío de ellas. Es que, tal como dice en la página web de la firma, "el envío de pedidos superiores a 80 dólares es gratuito en Estados Unidos" pero tiene un valor de 15 dólares (unos 2.700 pesos) a nivel internacional. Es decir, hacia la Argentina.De momento, Stefi no se refirió a la polémica por los valores de sus bikinis "inclusivas", tal como muchos usuarios comenzaron a llamarlas en el mundo virtual, ese que al parecer no distingue de cambios de países ni monedas.Sin embargo, en una reciente entrevista con Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) ella aseguró: "Este emprendimiento nació en cuarentena como en esa búsqueda que le sucede a todos en cuanto a qué tenemos adentro. También esa libertad de soltarme y crear. My Happy aparece para buscar ese empoderamiento femenino y la libertad de todos los cuerpos".