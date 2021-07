Posó en bikini para sus admiradores mientras disfruta de sus vacaciones

Nati Jota continúa disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos y regalando postales únicas. Además de los envidiables paisajes veraniegos, sobre todo ahora que el frío se hace sentir, la periodista apuesta a las fotos jugadas, obteniendo elogios y una gran repercusión.Esta no fue la excepción, ya que publicó una imagen en la que se la nota relajadísima, en bikini negra y con un súper escote, posando sentada desde un barco. Los edificios de Chicago a sus espaldas, le dieron el toque.“Welcome to Chicago en verano, amiguis. Que es como en invierno pero completamente distinto”, escribió la influencer. El juego de palabras en relación al clima lo viene sosteniendo desde su llegada al destino, cuando comenzó a analizar lo difícil que es recordar la sensación de frío cuando es verano, y viceversa.Nati disfruta del viaje junto a su hermana, quién vive en esa ciudad desde hace un tiempo. Recientemente, prometió un video-entrevista junto a ella. “¿Qué carajo hace que vive acá hace tanto? Y todas esas preguntan que me hacen tan seguido”, adelantó la rubia respecto a la temática del material.También aseguró que recorrerá el famoso skyline de Chicago, en donde se hallan edificios de hasta 103 pisos. “Ya andaré por ahí arribita y les grabaré”, mencionó.