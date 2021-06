Espectáculos

Miércoles 30 de Junio de 2021

De frente y de espaldas, Nati Jota “explotó el invierno”

Publicó una serie de imágenes al borde de la pileta. Lució una microbikini cavada floreada, y anteojos. Con un look muy sensual logró robarse todas las miradas. “En este momento no me acuerdo de las temperaturas tan bajas”, escribió.