Conmovedor mensaje de Gianinna Maradona por el Día del Padre

El Día del Padre es una de las fechas más especiales para todas las familias argentinas y en la previa a su celebración, Gianinna Maradona compartió en sus redes un desgarrador mensaje sobre Diego Maradona.El domingo 20 de junio será la primera vez que el clan Maradona pase el Día del Padre sin el Diez, la piedra angular de su círculo más íntimo y querido. Gianinna no pudo ocultar su angustia y manifestó en una historia de Instagram: "¿Cómo viven ellos y vos no? ¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué sus hijos el domingo pueden saludarlos y nosotros no podemos saludarte a vos?".A casi siete meses de la muerte del astro del fútbol, la joven aún no supera su repentina partida y compartió su malestar con todos sus seguidores. "Tantas cosas que no tienen explicación", expresó conmovida.Además se refirió a los recientes testimonios de Ricardo Omar Almirón y Gisella Madrid, enfermeros que declararon en la causa que investiga el fallecimiento del ídolo de la Selección Argentina y disparó: "Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos". Y cerró: "Duérmanme, no estoy lista".