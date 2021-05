Jimena Barón emocionada hasta las lágrimas por una carta que le escribió su hijo

A través de sus redes sociales, Jimena Barón aprovecha el espacio para compartir con sus seguidores momentos más íntimos y privados como lo es la relación con su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo.En esta oportunidad, Jimena grabó en sus historias un regalo que le hizo su hijo y que la “mató de amor”. En el video ella le dice “que se te cayó acá” allí se ve una carta que le escribió el pequeño de siete años.Jimena la lee y automáticamente se emociona. "Me acabo de morir en vida... Les dejo este momento mágico y real, que a veces dejamos afuera de las redes", escribió la actriz en el video.La carta, escrita por su hijo decía: "Mamá, te amo mucho. Ojalá fueras invencible para enseñarme toda la vida". Emocionada por el regalo y por lo que decía, Jimena grabó el momento en que charla con el pequeño y le agradece."¿Qué pasa?", le dijo Morrison, al verla sentada en el piso, llorando, a lo que Jimena agregó: "Me hacés llorar, hijo. ¡Qué bueno que te enseño cosas! No me vas a necesitar cuando seas más grande ¿sabías qué yo te necesito a vos más de lo que vos a mi?", le contestó la actriz.Momo entre risas y abrazándola le responde: "No pensé que ibas a llorar" a lo que su mamá continúa: "¿Cómo no? Me dijiste algo muy lindo. Yo no me siento la mejor mamá del mundo todo el tiempo. Hay veces que digo 'wow, sí, la verdad es que soy re copada'. Pero a veces digo 'no'. Entonces, me emociona. También tenés que pensar que no voy a estar toda la vida al lado tuyo, porque la vida es así... ¡Sos un genio! Yo te necesito más de lo que vos me necesitás a mí, me parece", concluyó el video en donde su hijo se va corriendo y continúa.Por último la cantante compartió una imagen donde se ve a Momo con un dibujo que ella le hizo devolviéndole el regalo. “Momo vos me haces invencible, te amo para siempre mamá”, escribió.