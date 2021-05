Habló de las cirugías estéticas en sus pechos y se mostró al desnudo

Cinthia Fernández sorprendió en la emisión de Los Ángeles de la Mañana cuando comenzó a hablar de las cirugías estéticas que se hizo en sus pechos."Después de ser mamá, el pezón se te oscurece mucho y se te agranda. El pezón se hace una hamburguesa tamaño extra large”, comenzó a relatar la panelista de El Trece en diálogo con Yanina Latorre.“Yo tuve mastitis en una sola lola, que me quedó por el ombligo, y la otra normal. Tenían que drenarme la leche, ya las tenía operadas, pero no tenía solución el 'paty'”, indicó la bailarina.“Entonces, ¿Qué hicieron? Me sacaron los dos pezones, me los recortaron como si fueran un papel glasé y me los volvieron a poner. Ahora tengo los dos patys chiquititos", reveló Cinthia Fernández.La actriz aseguró que perdió toda la sensibilidad en esa zona. “No siento nada, el que esté conmigo va a ver que finjo, pero era más importante no tener dos ojos de búho”, afirmó, para luego seguir relatando su experiencia con la intervención quirúrgica a la que se sometió."Me operé después de Fran porque tuve diástasis abdominal. Me recortaron toda. Fue por una cuestión de salud porque tenía una infección en la lola, fiebre, todo”, indicó.“La lola me la hicieron nueva, me sacaron seis centímetros de piel”, detalló Cinthia, explicando además que nunca pudo amamantar a sus hijas a causa de esa infección.“En casa de Locos. . . se entrena todos los días, y todos los días complemento esta terapia de despejar la cabeza con el ejercicio, no importa cuánto , con unas buenas proteínas”, escribió Fernández junto a un video en el que aparece en la cocina y en un momento totalmente desnuda, aunque cubre sus partes íntimas con emojis.