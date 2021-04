Silvina Escudero reveló un problema de salud tras abandonar programa en vivo

“Buenas, buenas. Les dije que iba a hacer un vivo, pero si lo hago no llego a donde tengo que ir, porque me tengo que hacer masajes, justamente por mis cervicales”, adelantó Silvina Escudero a través de una historia en su cuenta de Instagram y para trasmitir tranquilidad a sus seguidores. Lo hizo horas después de abandonar sorpresivamente el estudio de América dónde trabaja como panelista en Los Mammones, el programa de Jey Mammon.



“Quiero agradecer los mensajes. Impresionante la cantidad y lo bien que me hicieron sentir”, agregó la bailarina que además tiene una cadena de academias de danza, que dirige junto a su hermana Vanina. “Estoy muy bien de salud. Los que me conocen saben que tengo un tema de cervicalgia. Se me pinzan algunas cervicales. Cuando estoy muy estresada y en el pico agudo es peor. Y se me baja la presión y bueno. . . Es la primera vez que me pasa en vivo”, apuntó Silvina sobre una dolencia que la aqueja hace un tiempo ya y que suele afectar a muchos argentinos en tiempos de tensión, como los que están asociados a la pandemia.



“Necesité irme. Sino sentí que me iba a caer redonda delante de la pantalla. Pero estoy bien y les prometo que hoy mas tarde, cuando vuelvo de los masajes y del médico, hago un vivo. Los quiero mucho”, dijo al despedirse. Y en la siguiente historia se mostró recostada en una camilla, mientras le hacían masajes. Con ventilación cruzada y en un ambiente relajado, Silvina quiso compartir con sus seguidores los datos del centro dónde se hacía el tratamiento.



Hablaba de lo ocurrido en la noche del martes, en Los Mammones, dónde todo marchaba de manera normal, como cualquiera de sus programas, hasta que de repente abandonó el estudio. Fue pasadas las 23:50, mientras Laura Esquivel terminaba de cantar “La Tortura”, de Shakira, con Jey Mammon en el piano. Hasta allí, se veía a la panelista bailando al lado de su silla al ritmo del tema de la colombiana. Cuando la ex protagonista de Patito Feo se dispuso a cantar un nuevo tema y se abrió el plano del estudio, la silla de Silvina Escudero ya estaba vacía, mientras que Gabriel Schultz -también panelista del programa- permanecía en su lugar.



Sin hacer escándalo al aire, conductor despidió a Esquivel y presentó a la segunda invitada de la noche: Nazarena Vélez, quien se sentó en el sillón para brindar una entrevista. “¿Está todo bien? Está raro el estudio, un poco tenso”, preguntó la productora teatral apenas ingresó al aire.



Entonces, el conductor, que hasta ese momento no había hecho ninguna mención al respecto, indicó: “A Silvi le bajó un poco la presión. Yo estaba con Laura tocando ‘La bella y la bestia’, y a mí lo único que me preocupaba es que estuviera bien”. De hecho, durante la canción, se notó al humorista con cara de preocupación y mirando lo que sucedía detrás de cámara.



Y minutos más tarde, durante un ping pong de preguntas y respuestas a Nazarena Vélez, Jey Mammon volvió a hablar de la salud de su panelista y quiso llevar tranquilidad a sus seres queridos. “Che, quiero hacer esta aclaración. Incluso, está en mi cabeza todo el tiempo, lo que pasa es que me hacen señas”, indicó el conductor, y continuó: “Silvina está bien, está en el camarín. Le bajó la presión, está perfecta. Digo porque puede estar mirando la familia. Tranquilos, está todo bien”.

