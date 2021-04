Carina Zampini y Federico Seeber hablaron de su relación

Carina Zampini y Federico Seeber hablaron de la relación entre ellos en el primer programa de Mariana Fabbiani y aclararon que el vínculo no excede lo profesional.



“Yo en tu lugar no lo haría”, se escudó Zampini que se dio cuenta enseguida por dónde iba la conductora.



Fabbiani bromeó que "cambiemos de lugar entonces”. “Yo en tu lugar no lo desaprovecharía, quise decir”, se corrigió Carina al ver que no había escapatoria.



Mariana mostró un video en el que los dos protagonistas del romance se desentendían, en LAM y en el noticiero, y especuló después si “les creemos o no les creemos. Se pueden dar un beso así con la pantalla partida de lejos. Se ve bien y es a prueba de covid”.



“Hablamos mucho ayer hasta altas horas de la noche para ver si hoy dábamos la primicia”, respondió con sarcasmo Zampini.



Mariana quedó descolocada e intentó reflexiona: “Ah, ustedes hablan”. “Ya estamos programando la boda”, redobló Carina. Fabbiani le dijo a Seeber que “yo también te conozco e los pasillos y nunca hubo un rumor”.



“Vos estás casada, cielo. Yo estoy soltera, el señor está soltero y si hablamos diez minutos en un pasillo ya se genera esto”, aclaró la conductora de GP Cocina.



Mariana se lamentó que “entonces nada. Todos tenemos unas ganas de verlos juntos. Quedaría bien la pareja. No están diciendo que no, eh”.



Zampini insistió con el sarcasmo: “Como los dos somos muy de expresar toda nuestra vida en las redes y no manejamos la vida privada, nosotros vamos a empezar a pasar el avance de nuestra relación en las redes sociales”.



“Hagamoslo acá todos los días. Hoy no nos van a decir nada, pero yo voy a estar muy atenta señora y si hay alguna novedad se la voy a contar”, cerró Fabbiani.

Fuente: Noticias Argentinas