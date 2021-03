Natalie Weber reveló su impactante récord en la intimidad con Mauro Zárate

Con la cuarentena obligatoria, muchas parejas debieron enfrentarse al desafío de la convivencia. Algunas lograron sortearla con éxito aunque otras derivaron en una crisis al no estar acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Pero eso a Natalie Weber y Mauro Zárate no les pasó ya que supieron sacarle jugo al encierro.



Al inicio del aislamiento, la modelo contó que junto a su pareja mantenían relaciones sexuales todos los días, incluso más de una vez al día. Pero con la apertura gradual de distintas actividades y al pasar menos tiempo en casa, la frecuencia sufrió algunas modificaciones.



Sin embargo, en medio del debate en "Pampita Online" sobre "la vida sexual de los famosos", Weber recordó cuál fue el récord sexual con Zárate y sorprendió a todos. "¿Alguna llegó a las 12 veces?", quiso saber Pampita en referencia al antecedente de Wanda Nara y Mauro Icardi.



En ese momento la mediática respondió: "Sí, yo sí, llegué a las 12 veces, en 5 horas. Fue en una noche". Ante la reacción de sus compañeras, detalló: "Fue en la fase 1 de la pareja, cuando recién nos conocíamos con Mauro. En la fase 1 estás tipo conejito. Era la primera vez que yo había viajado a Milán. Él volvía de jugar. . . y fue terrible, terminó con dolor".



"En el 2019 nos fuimos cerquita, nos hacemos esas escapaditas, y llegamos a 6 veces por día. Cuando empezó la cuarentena el sexo era a diario. Pero nosotros nos pusimos un promedio, la meta de que, si no es a diario, tiene que ser sí o sí, día por medio", confesó.

Fuente: Diario Show