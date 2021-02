Nicole Neumann reveló que su papá le ayuda a solventar gastos: a qué se debe

Si hay algo que siempre caracterizó a Nicole Neumann, más allá de su belleza natural y su desempeño como modelo, es su amor por los animales y el cuidado que les dedica. Y así como en varias oportunidades habló del tema, esta vez sorprendió al revelar que le cuesta solventar sola esos gastos para la manutención de las mascotas.Al aire de Nosotros a la mañana, la panelista presentó a una nueva integrante de su campo: la chancha Peppa. Fue entonces cuando explicó que ella no tiene un límite o condición a la hora de adoptar animales, sino que los que nadie quiere a ella le sucede que sí.“Los que nadie quiere son los que yo agarro porque sé que por ahí no tienen una oportunidad”, explayó la modelo, quien además detalló que tiene a su cuidado tres ponis, tres caballos, cinco ovejas adoptadas, Peppa y animalitos de granja como patos y gallinas.Sorprendidos por la cantidad de animales que tiene, sus compañeros le preguntaron a Nicole cómo hace para mantener todos esos gastos a lo que contestó, “trabajo desde que tengo 12 años. Desde que me separé mi papá me ayudó un poco con la chacra. En la época uno a uno tenía canjes de comida”.“Mi papá me ayuda económicamente, me manda plata. Viene todos los años y hace cosas como pintar”, agregó reconociendo en vivo que ante la necesidad económica es su padre Bernd Unterüberbacher quien aporta dinero para que ella pueda solventar los gastos que le requiere su granja.