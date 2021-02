Catherine Fulop opinó sobre la confesión sexual de Oriana Sabatini

Semanas atrás, en un juego de preguntas y respuestas que se viralizó a través de Instagram, Oriana Sabatini confesó que se considera bisexual. La joven, quien actualmente está de novia con el futbolista Paulo Dybala y se encuentra residiendo en Europa, no tuvo ningún inconveniente en contestar a la inquietud de uno de sus seguidores.En línea con eso, fue Catherine Fulop quien en las últimas horas hizo mención de la revelación que su hija hizo a través de las redes sociales. En diálogo con el ciclo Implacables, expresó: “Lo que quiere transmitir esta generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa”, dijo según publicóEsta es la primera vez que la actriz se refiere a los dichos de Oriana, y para evitar confusiones intentó dar detalles sobre a qué apuntó la joven. “Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y una chica”, puntualizó. Y agregó: “Ella está enamorada de su pareja, pero no porque sea un hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”.La revelación que hizo Sabatini tuvo lugar cuando hizo un juego interactivo con sus fanáticos, contestando con verdadero o falso a las preguntas que ellos le hacían. Frente a la consulta de si era bisexual, ella no tuvo ningún inconveniente en contestar o evadir la duda. “¿Verdadero?”, respondió primero con un signo de interrogación, a lo que añadió: “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”.Sin embargo, y aunque sorprendió, esa no fue la primera vez que Oriana habló públicamente de su sexualidad. Hace un tiempo, en diálogo con Catalina Dlugi para su ciclo radial Agarrate Catalina, la cantante y actriz contó: “No hay nada más lindo en esta vida que ser y sentirse libre. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, si soy bisexual, pero no tendría ningún tipo de prejuicio en torno a eso”. Fuente: (ElTrece).-