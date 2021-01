Brian May despidió al ex guitarrista argentino que murió en accidente aéreo

Sociedad Avioneta se estrelló en Santa Fe y murió el piloto

El músico británico Brian May despidió a través de redes sociales al guitarrista rosarino Francisco Calgaro, ex integrante del grupo argentino de tributo a Queen "Dios Salve a la Reina", fallecido el sábado al accidentarse con una aeronave ultraliviana.May realizó la publicación al postear en un artículo publicado por el The Cavern Club.com titulado: "The Cavern Club le dice adiós al guitarrista de Dios Salve a la Reina Francisco Calgaro".Calgaro, que había integrado Dios Salve a la Reina hasta 2019, falleció el sábado pasado a los 41 años cuando la aeronave ultraliviana que piloteaba se precipitó a tierra en una zona rural cercana a la localidad de Pérez, en el sur de Santa Fe.En varios años de trayectoria, la banda se había convertido en una de las más populares de las que tributa a la agrupación que lideró el extinto Freddie Mercury, con éxito y repercusión en distintas partes del mundo.Tras la muerte de Calgaro, integrantes de Dios Salve a la Reina dijeron que quedaron "shockeados y conmocionados" por el episodio, en tanto que en un comunicado oficial afirmaron que el músico "se fue en su ley, volando como tanto amaba"."No tenemos muchas palabras y sí mucha tristeza. Descansa en paz, Fran. Gracias por todo lo bueno de los 20 años compartidos", agregaron en un comunicado.