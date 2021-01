Belén Francese la pasa mal con su embarazo y le dieron una solución

Todo es felicidad para Belén Francese y su flamante marido, el empresario Fabián Lencinas, por la llegada de su primer hijo. Embarazada de tres veces, la exvedette se abrió con sus seguidores de Instagram y les contó que no era toda alegría porque vivía -literalmente- descompuesta.



"Ya pasó el primer trimestre y sigo con náuseas fatales. ¿Algún consejo salvador? Las leo", preguntó, desde las stories. "Este día fue fatal, todo me daba asco mortal, hasta la panera del almuerzo", aseveró, sin perder su humor característico. "Lo loco es que a la media hora almorcé", contó.



Unas horas después la actriz se puso contenta porque encontró la "milagrosa solución". "Gracias, me sirvió mucho el hielo y el limón", confesó. "¡Hablé con mi doctor para consultarle, me dio el ok y también me dijo que comer algo sólido cada tres horas es fundamental!", aconsejó Belén Francese, sobre cómo consiguió pasarlo mejor durante su dulce espera.

Fuente: Ciudad.com