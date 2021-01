Escultural morocha se llevó todos los suspiros con una diminuta bikini

La modelo y conductora de 30 años, Ivana Nadal, sigue disfrutando de sus vacaciones en el caribe. La morocha arrancó el año disfrutando de paradisiacas playas.En las últimas horas, Ivana compartió en su cuenta oficial de Instagram dos fotografías que se llevaron todas las miradas de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la ex conductora de "La peña de Morfi" muy sonriente en la playa con lentes de sol y una bikini de color negra."Así sonriente, así me visualizo siempre. Porque esa es mi esencia. Porque así es como vivo, feliz. Y así es como vibro para vivir. Construyo esta felicidad y este agradecimiento constante a través del amor. Siendo consciente de lo que ES, y no de lo que me dijeron que era vivir." Inició Ivana Nadal con el mensaje que acompañó sus instantáneas."Se que no es fácil deconstruirnos y aprender desde cero a vibrar desde el amor y sin miedo, pero también se que yo pude. Y es por eso que vos también podes. Somos uno, no lo olvides" continuó Nadal."No te enfrentes conmigo, solo vas a recibir descontento y frustración. Te estas enfrentando con tu "yo" real, con tu base de amor. Vos podes ganarle al mentiroso en tu cabeza y ser libre. La vida es mágica, acéptala y disfruta de su magia. Te amo mucho, que seas muy feliz", finalizó la novia de Bruno Siri.