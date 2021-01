Pampita recibió el 2021 su esposo Roberto García Moritán en el barrio privado de Santa Barbara. En un año en que la modelo apostó al amor y los rumores de embarazo la rodean, la conductora no tuvo más que mensajes de agradecimiento por este 2020.No puedo más que agradecer este Año Nuevo que llega lleno de esperanza, de amor, de sueños por transitar!A todos ustedes les deseo de todo corazón que tengan un año con salud, familia, trabajo, y por supuesto que no falte en sus vidas un abrazo fuerte de alguien que los ame con su alma!", expresó.Siguiendo la tradición de Fin de Año, ambos tenían looks blancos para recibir el 2021 con esperanza y prosperidad.