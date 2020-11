Nicole Neumann mostró el nuevo tatuaje que se hizo en un lugar muy sexy

Nicole Neumann (40), quien decidió festejar su cumpleaños número cuarenta en Miami, disfruta los últimos días del año mostrando piel. Y si bien falta poco para el verano en Argentina, ella ya va levantando la temperatura con sensuales fotos.La modelo se hizo un tatuaje en un lugar muy particular y no dudó en compartir la imagen en las redes.La panelista dees del signo zodiacal de Escorpio, es por eso que en este año tan particular se tatuó un pequeño escorpión en la cadera baja del lado izquierdo.Muy contenta con el resultado se sacó una foto en el espejo y les mostró el tattoo a sus fans, luciendo una bikini en color bronce.En el pie de foto escribió: "Chica de escorpio. Pasión, resiliencia, intuición, convicción, lealtad, sensibilidad, Ave Fénix. Bueno sí, algunos temitas de carácter fuerte... Pero solo cuando el otro agota tu paciencia... Nuevo tattoo".