La periodista deportiva Morena Beltrán derrochó sensualidad en bikini

Días pasados, la periodista Morena Beltrán salió al cruce de quienes se refirieron de forma despectiva a la presencia de mujeres analizando partidos de fútbol. Es que, la joven ha demostrado en los últimos tiempos que precisamente se destaca por su análisis pormenorizado de diversas jugadas y ha dejado boquiabiertos en muchas ocasiones a algunos colegas, como por ejemplo, Sebastián Vignolo. Más allá de eso, en las últimas horas, también llamó la atención de sus seguidores con cuatro fotografías en bikini. Como epígrafe sólo colocó una mariposa y un corazón, además de una publicidad.Sucedió que algunas frases de los periodistas Daniel Avellaneda y Luis Gasulla en el programa de Martín Liberman, Liberman En Línea, del que también forma parte Magalí Lecumberri, generaron polémica.Mientras discutían si en la televisión se les daba lugar solo a "chicas hermosas", se pusieron a hacer un recorrido por las periodistas que participan de los principales programas deportivos, como Alina Moine, Luciana Rubinska, Agostina Larocca, Morena Beltrán y Agostina Scalise.Entonces, cuando se pusieron a debatir si coincidían o no con los análisis que las periodistas suelen hacer del fútbol, Liberman manifestó: "A mí me parece que opinan todas muy bien. Puede no gustarte lo que opina pero no coincidís o no por su género o por su sexo. Coincidís o no con lo que dice un hombre o una mujer".Sin embargo, Gasulla dio su punto de vista: "Me da la sensación de que están ahí por ser mujeres, por ser bellas y por tener algún contacto, porque al momento de escuchar sus argumentos pongo al basurero de acá a la vuelta y tiene mejores argumentos para explicar el fútbol". Y continuó: "Si hablamos de hombres también te puedo dar ejemplos que decís 'este es un chanta, está diciendo cualquier cosa'".A los comentarios de Gasulla se le sumaron los de Avellaneda, quien opinó: "Un programa de fútbol en radio con una mujer no tiene sentido. Esto es lo que pienso yo. Yo creo que no tiene nada que ver con un programa deportivo. No tendría ninguna mujer en un programa de fútbol. Si yo pudiera elegir no trabajaría en un programa de fútbol con una mujer".Y, para terminar, agregó: "Concibo el programa de fútbol como una mesa de café y en la mesa de café yo discuto con los hombres. Por supuesto que hay que darle espacio a la mujer pero yo creo que ellas mismas se discriminan cuando alzan la bandera del feminismo porque si vos hacés bien tu trabajo no importa la condición ni el género".Esto generó el fastidio de Morena Beltrán, quien rápidamente se expresó en su cuenta de Twitter ante semejante barbaridad. "¿Qué hacemos con estos primates? De verdad pregunto", lanzó la panelista de F90 (90 minutos de fútbol). Su comentario generó una ola de likes y el apoyo de cientos de usuarios que se pusieron del lado de la joven.Actualmente, Morena Beltrán es una de las analistas de fútbol más reconocidas de la República Argentina y tiene una visión de juego que no muchos periodistas poseen. Lo cierto es que ella es una de las caras visibles de una lucha por la igualdad de género.