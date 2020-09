El divertido regreso de las chicas de Friends en los premios Emmy 2020

Jennifer Aniston puts out a fire and saves the #Emmys! pic.twitter.com/hUBfzVzTn8 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) September 21, 2020

La entrega de Premios Emmy 2020 es uno de los eventos más esperados de Hollywood, también conocidos como los "Oscar de la televisión".Durante estas ceremonias, las estrellas suelen lucir sus looks en la alfombra roja, pero como en esta ocasión todo fue vía streaming, cada uno podía estar vestido como quisiese desde casa. Fue entonces que las actrices de "Friends" se reunieron a ver el show juntas.Jennifer Aniston fue la primera estrella en acompañar al anfitrión Jimmy Kimmel en el Staples Center en Los Ángeles. Presentó la categoría de "Mejor actriz en serie de comedia", donde ganó Catherine O´Hara.El show estuvo repleto de bromas sobre el distanciamiento social y las medidas de prevención contra el coronavirus, y por esto, cada premio se entrega en las casas de los ganadores. Como la actriz está nominada en la terna de "Mejor actriz en serie dramática", el conductor la instó a volver a su hogar.Después de un rato, donde "Schitt´s Creek", serie de comedia ganó cinco premios y "Watchmen" también arrasó, la ex de Brad Pitt reapareció en su casa junto a Courtney Cox y Lisa Kudrow, su compañeras y amigas de "Friends".Aniston reapareció en la videollamada y pronto se le sumó Courteney Cox. "Por supuesto que estoy aquí con ella", dijo la actriz. "Vivimos juntas". "Claro, llevamos viviendo juntas desde 1994", añadió Aniston, refiriéndose al inicio de Friends, donde interpretaban a las amigas y compañeras de piso por antonomasia: Rachel y Monica.Eso sí, la reunión femenina de Friends no habría estado completa sin otra aparición especial: Lisa Kudrow. "¿Estamos en directo"?, dijo la actriz acercándose a la webcam. "¿Dónde voy a vivir si no?", exclamó Kudrow cuando Kimmel le preguntó qué hacía ahí en vez de estar en casa con su familia.

Por último, Jason Bateman, que también andaba por ahí, apareció para meterse con Kimmel ("¿También me vas a echar de mi casa?") en referencia a su aparición previa en el patio de butacas. "No sabía que estaba Ross por ahí", bromeó el presentador confundiendo a Bateman con Ross Schwimmer.