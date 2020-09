Julieta Ortega atraviesa una crisis con Camilo Vaca Narvaja

Muy contenta con el crecimiento de su empresa de pijamas, Julieta Ortega brindó una entrevista en la que habló de su emprendimiento textil. Sin embargo, al ser consultada por su vida sentimental pidió evitar el tema y de este modo agitó rumores de separación de Camilo Vaca Narvaja, su última pareja.



"Perdón, estoy en un momento medio raro", se excusó cuando le preguntaron por su relación con Camilo. En la misma línea que ella, al ser consultado por Paparazzi sobre los rumores de crisis, Vaca Narvaja prefirió no hablar del tema.



La relación de Julieta y Camilo salió a la luz en noviembre del año pasado cuando ella publicó algunas fotos en sus historias de Instagram. Poco después, en diciembre, la pareja confirmó su noviazgo en el cumpleaños de Nancy Dupláa.



En un comienzo sus románticos posteos en las redes eran frecuentes y Julieta contó que Camilo también se llevaba muy bien con Iván Noble, su exesposo y padre de su hijo, Benito.



Sin embargo, desde que comenzó la cuarentena, sus publicaciones juntos empezaron a ser más esporádicas hasta el reciente blanqueo de la crisis que Ortega reconoció en su entrevista con el diario La Nación.



Al ser consultada sobre cómo vivió la cuarentena hasta ahora, expresó: "He pasado por las alegrías más inmensas y por la tristeza más profunda. Hubo de todo".



Cuando quiso indagar sobre esos momento tristes, Julieta volvió a pedir reserva. "Son cosas muy personales y no sé si quiero estar ahí", explicó.

