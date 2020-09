¿Surgió el amor entre Sofía Jujuy Jiménez y el Pocho Lavezzi? sin confirmaciones oficiales, rumores en las redes apuntan a que el amor sería una realidad. "Ojo porque me vas a terminar ganando por cansancio", comentó misteriosamente la modelo tras recibir un particular regalo.



La conductora se encuentra en Buenos Aires luego de pasar unos meses en Jujuy -su ciudad natal - debido a la cuarentena. Recordemos que a comienzos de la pandemia, Sofía mantenía una relación con Juan Martín del Potro y lo que parecía que sería una relación duradera acabó sin mucha explicación.



La modelo se centró en pasar los días con su familia y los nuevos galanes no tardaron en llegar. Pese a que Sofía no volvió a admitir una relación, algunos likes y comentarios dejan en evidencia algunas pistas. "Ojo acá", escribió la periodista Vicky Braier y acto seguido reveló un like de Lavezzi en una postal de Jiménez.



"Ella no lo sigue pero él a ella sí", comentó también. La relación entre ambos se centra en que los dos están solteros. Mientras que Sofía días atrás reveló que no podría predecir qué pasaría en un posible reencuentro con el famoso tenista, Lavezzi dejó en claro que su relación con la modelo brasilera llegó a su fin.



"A vos te hablo", comenzó diciendo la modelo en uno de sus videos y mostró un divertido regalo que había recibido. "Quizás la tercera es la vencida", agregó al filmar que se trataba de una remera con un meme que citaba la frase "emosido engañado". "Me vas a terminar ganando por cansancio, estuviste muy bien con los chocolates igual", terminó diciendo entre sonrisas pícaras.

Fuente: La Nación