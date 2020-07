Instagram eliminó un video de Madonna por "información falsa" sobre coronavirus

La red social Instagram eliminó un video que Madonna publicó en su perfil al considerar que difundía "información falsa" y sin verificar sobre el coronavirus a sus más de 15 millones de seguidores.



En la publicación la cantante aseguraba que existía una vacuna efectiva desde hace meses, algo que algunas personas "no quieren" escuchar, "especialmente la gente en el poder".



El vídeo era obra de Stella Immanuel, una pediatra conocida por apoyar varias teorías de la conspiración y que en anteriores ocasiones relacionó ciertas patologías con tener sexo con demonios y brujas, además de defender el no uso de barbijos.



"Esta mujer es mi héroe. Gracias, Stella Immanuel", escribió Madonna. Aunque una vez que se retiró la publicación, ni ella ni sus representantes se refirieron de nuevo a la misma, informó un cable de la agencia española EFE.



Entre los seguidores sorprendidos por la acción de la autora de "Like a Virgin" figuró la cantante Annie Lennox, quien calificó el contenido de "charlatanería peligrosa".



Antes, el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., tuvo su cuenta restringida en Twitter durante 12 horas por difundir el mismo video donde se defiende el uso de hidroxicloroquina, tratamiento desaconsejado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.



El propio presidente estadounidense habló hace unas semanas de los contenidos difundidos por Immanuel y su agrupación durante una rueda de prensa que suspendió al ser interrogado por los periodistas sobre el historial de afirmaciones de la activista.