Explosiva revelación de Ritó: "Jésica Cirio estuvo conmigo y mi marido"

María Eugenia Ritó contó que no está pasando por un buen momento en el plano económico. En una entrevista con Marcelo Polino, la ex vedette reveló que se contactó con Jésica Cirio para pedirle trabajo, pero ella nunca le respondió."Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", arrojó de manera explosiva. Además, agregó: "Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió"."Me siento muy querida por la gente. Necesito laburar, lo voy a llamar a José María Muscari más adelante. Me encantaría estar como panelista en Intrusos o en Los Ángeles. De salud estoy bien, hago terapia y disfruto del día a día. Para volver a la tele, tengo que sentirme y verme bien. Quiero estar en la tele, no me molestaría ser panelista. Este año pensaba volver a los medios", indicó.Cabe recordar que según Ritó, ella descubrió a Cirio bailando en una tarima en una fiesta de un amigo, y ahí comenzaron a frecuentarse: ella fue quien introdujo a la otra en el ambiente. "Todo el mundo sabe que Jésica Cirio se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi marido. Eso salió (en los medios). No lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?", apuntó."Yo también fui la mujer de Marcelo Salinas (N del R: un empresario con fluidos contactos políticos) y no me comía (el personaje). Era y soy artista porque me rompí el lomo laburando". Indignada, continuó: "Saben las veces que le escribí en el Instagram y ni me respondió. Le ponía, 'hola, Jesi, ¿qué tal? ¡Fuerza!'. 'Qué buena onda que tuviste a la nena (Chloe, de dos años)'. La llamé para que me de una mano y no me respondió, y yo le di una mano".Consultada respecto del modo en que intentó contactar a Jésica, María Euguenia explicó: "Le hablé tanto por Instagram como por WhatsApp, y me respondió de una manera una vez, y después no me contestó nunca más. Yo la felicito por lo que hace. Lo que ella haga con su cola no me importa, pero de todas formas me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de donde viene y de las cosas que hizo. Y todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¡¿Y ahora es la señora de qué?!".Al final, María Eugenia Ritó sentenció en tono intimidante contra Jésica Cirio: "No me interesa si ahora quiere tener otro perfil, yo la llamé por teléfono y yo la hice conocida. ¿Qué parte no entiende? Ahora que le quiero hablar por teléfono me corta el rostro. Me parece que está meando fuera del tarro".