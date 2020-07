Derrochó sensualidad en un par de imágenes y dejó un consejo digno de leer

Ailén Bechara volvió a sorprender a sus seguidores con una serie de fotografías, acompañadas por una reflexión. La modelo, que desde hace un tiempo decidió mostrar su cuerpo tal cual es y evitar el uso de Photoshop o filtros, escribió: "Está bien querer sentirse bien. Querer estar mejor. Querer empezar a mimarse y cuidarse. No es a todo o nada. Es comer saludable, pero comer, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos mejor.Y continuó: "Esta cuarentena me llevó por todos los estadi?os. Llego un momento en que me sentía incomoda en mi propio cuerpo. Y yo sé, cual es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida más saludable y entrenar todos los días (cosa que amo)"."Hoy puedo decirles que me levanto con entusiasmo, motivada, con ganas de más, sonriente. Muchas me preguntan, (y es impresionante la cantidad de mujeres que lo hacen) que? hago, que? hice, cuáles ejercicios hago, etc. y lo que yo les puedo decir es que cada cuerpo es diferente y seria genial que cada una encuentre lo que le haga sentir bien!!!! Lo que la motive para querer hacerlo cada día", recomendó.Puso de relieve que "no hay fórmulas mágicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La única fórmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad física. Y no es solo por estética es por salud", completó.