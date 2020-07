Con poca ropa y frente al espejo: "Volver a entrenar para no perder las curvas"

Marianela Mirra volvió a irrumpir hace poco tiempo en el mundo mediático. Lo hace a través de las redes sociales y se las ingenia siempre para estar en el centro de atención. Si no son sus clásicas preguntas de Jorge Rial, son sus posteos que dejan con la boca abierta a más de un seguidor. En los últimos días, volvió a la carga con picantes publicaciones y esta vez, lo hizo de nuevo.La ganadora de Gran Hermano 2007 quiso mostrar que sigue con sus entrenamientos para mantenerse en forma y no tuvo mejor idea que fotografiarse frente al espejo, con una diminuta tanga para mostrar su atributo. "Volver a entrenar para no perder las curvas", escribió junto a varios emojis.Días atrás, la reconocida tucumana apuntó fuerte contra el conductor de Intrusos y contra Samanta Casais de Bake Off, luego de que fuera nombrada en el programa de espectáculos, como una suerte de comparación entre los reality shows. Si bien no arrobó a nadie, el mensaje fue muy claro, y sobre todo, su destinatario.Marianela Mirra también hizo referencia hace algunos días a un video íntimo que comenzó a circular en las redes y que muchos sostienen que es ella. En este sentido, la joven abogada aclaró que no es la protagonista de la grabación y que afortunadamente tiene "mejores habilidades" que la persona que aparece en las imágenes.