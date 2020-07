Romina Malaspina reveló el resultado de su test de coronavirus

Este martes, apenas se enteró de que su test de coronavirus había dado positivo, Andy Kusnetzoff se encargó de llamar personalmente a cada uno de los invitados que habían estada en la última grabación de Podemos Hablar, que se había realizado el miércoles 8, para ponerlos al tanto de la situación. Y cada uno de ellos decidió qué medidas tomar al respecto.Así, mientras Flor Virgna y Christophe Krywonis, quienes no manifestaron ningún síntoma compatible con COVID-19, optaron por mantenerse en aislamiento preventivo por catorce días, Benito Fernández anunció que este viernes se someterá a un hisopado para ver si puede retomar sus actividades laborales y Romina Malaspina, conductora de Canal 26, no dudó en hacerse el test de inmediato para poder volver a su trabajo.Finalmente, en la tarde del miércoles, la ex Gran Hermano compartió en su cuenta de Twitter el resultado de su estudio. "Mi test dio negativo de COVID-19. De todas maneras voy a mantener el aislamiento hasta tener los resultados del hisopado completo", escribió Malaspina.