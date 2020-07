Florencia Peña: "Soy una mujer que goza del sexo tanto como de la vida"

Con un antifaz de cuero negro recubierto en su interior con peluche rojo y unas esposas en sus manos que hacían juego, Florencia Peña compartió un profundo mensaje en sus redes para promover una sexualidad libre y sin tabúes.



"La autosatisfacción y el goce en las mujeres sigue siendo cuestionado en esta sociedad patriarcal, que nos tilda de locas o de putas si nos expresamos a favor de tener una sexualidad curiosa y libre de tabúes. Eso sigue siendo propiedad del hombre", escribió la protagonista de " Casados con Hijos".



Además opinó que tener una buena relación con el cuerpo, poder darse placer y no sentirse juzgada, en una tarea de todos los días. "Los mandatos en te?rminos sexuales siguen siendo muy profundos. Soy una mujer que goza del sexo tanto como de la vida, y no necesito que nadie apruebe o desapruebe mis elecciones. Tengo la soberanía sobre mi cuerpo y sobre lo que me da placer", sostuvo la artista.



Y concluyó: "Por eso las invito a que estimulen sus sentidos, y vayan en busca de concretar sus fantasi?as. Ya sea solas o con quien elijamos compartir".