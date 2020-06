Día de la Bandera: La canción de Rubén Giménez con Patricia Sosa y Los Tekis

Escuche la canción en el siguiente clip.

Video: Día de la Bandera: Rubén Giménez estrenó versión de su tema junto a reconocidos músicos

Se cumplen 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera. El cantautor y músico diamantino,para llegar al público en tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirusLa canción ya es utilizada hace varios años, en diferentes instituciones educativas para acompañar la ceremonia de promesa de lealtad a nuestra enseña patria, por parte de alumnos de Cuarto grado."Ha servido comoy agregó: "a través de contactos con grandes artistas del país, se hizo esta producción para poder llegar a todo el país con la canción", dijo al programaEn este caso, y nuevamente contando con el trabajo de edición de Claudio Kadur en Estudios Río, el video enlaza,y agregó que "pese al contexto de la pandemia, creo que el sentimiento por la Bandera, siempre está y hacer la canción con estos recursos, es poder brindar un puente para identificarse", resaltó Giménez."Cuando me comuniqué con los artistas, a todos le gustó la propuesta. Mucho más cuando se acerca el Día de la Bandera, yy agregó que desde "muchas escuelas me mandan las versiones que graban de esta canción y eso me llena de orgullo, porque quiere decir que la canción ha servido y se han identificado", sostuvo.