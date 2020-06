La China Suárez mostró la sorpresa que le preparó su hija al bebé en camino

Ante la llegada de un nuevo integrante de la familia, no todos los chicos reaccionan de la misma manera. Días atrás, Eugenia La China Suárez había comentado con sus seguidores de Instagram que su hija Magnolia, fruto de su actual pareja con Benjamín Vicuña, estaba un poco celosa por la llegada de su hermanito. Sin embargo, en la tarde del sábado, mostró con orgullo la sorpresa que le había preparado Rufina, la nena que tuvo con Nicolás Cabré, al bebé que está por venir."Mamá, mirá la carta que le hice al bebé", escribió la China relatando lo que le habría dicho la pequeña al entregarle el papel. Y compartió la foto de una cartulina con un corazón pintado y una leyenda que, con algunas faltas de ortografía pero con mucho cariño, decía: "Felis nasimiento. Te amo".Aunque ni ella ni Vicuña lo confirmaron, según lo que informaron en LAM, por El Trece, la China estaría esperando un varón al que habrían decidido llamar Carmelo. Después de negar la noticia de su embarazo durante varios meses, la actriz lo terminó confirmando mediante una foto hace apenas un mes, cuando su gestación ya estaba bastante avanzada.En ese momento, Vicuña le dedicó un conmovedor mensaje al bebé. "Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo", escribió el actor.Cabe recordar que el embarazo de la China llegó en medio de una crisis de pareja. Ella y Vicuña habían terminado de grabar la telenovela ATAV a fines del año pasado, cuando comenzaron los rumores de ruptura que, tiempo después, ellos mismos se encargaron de confirmar. Pero nunca dejaron de frecuentarse. Y, finalmente, en diciembre sobrevino la reconciliación.Lo cierto es que, aunque muchos apostaban a que ambos le darían una nueva oportunidad al amor, pocos imaginaban que tan pronto llegaría un nuevo hijo a esta familia ensamblada, a la que también se suman Bautista, Beltrán y Benicio, los chicos que Benjamín tuvo de su relación con Carolina Pampita Ardohain.De hecho, la semana pasada, el mayor de los hijos del chilenos les dio un pequeño dolor de cabeza cuando, durante el cumpleaños de su hermano Beltrán, transmitió en vivo una discusión entre su padre y la China. "Mi amor estás en vivo para todo el mundo", se le escuchó decir al actor. "Es peor lo que me acabás de contestar vos", le respondió entonces la actriz. Aunque no quedó muy en claro cuál era el motivo de la pelea.Sea como fuere, cuando los medios se hicieron eco de este supuesto conflicto, la China se encargó de restarle importancia al tema compartiendo una foto junto a sus dos niñas y otra en la que mostraba su avanzado embarazo, donde escribió: "Otoño amor". De esta manera, evitó dar explicaciones sobre lo ocurrido en el festejo, durante el cual habían subido fotos de todos juntos y celebraron el hecho de ser "una banda".