Noelia Marzol: "Puedo ser inteligente y ser la más p... a la vez"

Noelia Marzol es una de las protagonistas deLa obra de teatro sensorial de José María Muscari se presentaba en el Gorriti Art Center con el nombre de Shasta que llegó la cuarentena por el coronavirus que impidió la continuidad de los espectáculos teatrales. Desde entonces, debió ser adaptada para trasmitirse a través de distintas plataformas digitales. Y eso implicó que su elenco, compuesto también por Gloria Carrá, Diego Ramos, Adabel Guerrero y Señorita Bimbo, tuviera que realizar posteos promocionales de tinte erótico en su redes sociales.Pero, como es sabido, siempre están los que se esconden en el anonimato de un avatar para criticar, ofender o denigrar, especialmente, a las mujeres que se animan a hacer lo que quieren con su cuerpo y a disfrutar de su sexualidad. Y, cansada de esta situación, Marzol decidió grabar un contundente mensaje que luego compartió con sus seguidores de Twitter, publicóQue me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima. Que me calienta ver lo que genera mi presencia y mi actitud", comienza diciendo la bailarina en el video que subió a su cuenta.Y continúa: "Si una mujer habla de sexo, si una mujer quiere tener sexo y, mucho más, si quiere tener sexo casual, eso rompe con un orden y escandaliza. Si mi escote te escandaliza, eso es un problema tuyo. A mí no me interesa saber qué es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto. A mí no me interesa saber si eso te calienta o no.Firme en su mensaje, Noelia explica: "No me tapo ni evito mi exposición. No agacho la cabeza ni me callo, porque calladitas nos hicieron siempre. Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían, sabiendo que eso jamás va a suceder, a mí me llena de poder.. Que quieras convencerte de que todo lo que yo hago, lo hago para calentarte. Cuando, en realidad,Y luego agrega: "Siento mucho placer cuando demuestro que una mujer puede hacerse valer cuando muestra libremente sus tetas. Cuando puede hablar sin reparos de cuánto le gusta c... Amo hacerme la paja. Amo fantasear. Amor probar cosas nuevas. Amo ver, tocar, oler, chupar... Amo gozar".Pero Marzol no solo les habla a los varones, sino que también se dirige a su congéneres. "Por eso,Me apena que algunas no puedan romper con el mandato social. Y que critiquen y que señalen a quienes queremos c... con libertad. Porque, si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro. Así que inteligente sería que dejes de subestimarme cuando disfruto de mi clítoris. Porque eso no afecta mis cualidades intelectuales. Porque puedo pensar y c..., aseguró.Y, para terminar su mensaje, Noelia concluyó: "Así que si vos pensás que una p... es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, autosuficiente, desfachatada, e indomable, estás en frente de la mujer más p... que te vas a cruzar en tu vida".