A Noelia Marzol la bajaron del Bailando y salió a aclarar los tantos

La extensión de la cuarentena obligatoria hizo que se retrase el inicio del "Súper Bailando 2020". De esta manera, la producción aprovechó la excusa de que el certamen de baile más conocido del país cuente con menos emisiones y bajó del mismo a algunas figuras de la farándula argentina.Noelia Marzol fue una de las famosas que ya no estará en el certamen de baile cuando vuelva a la pantalla de El Trece. Así lo comunicó Lourdes Sánchez este martes en "Los Ángeles de la Mañana". "Es una lástima porque son dos personas hermosas, pero Noelia Marzol y su compañero se bajaron del programa", informó la pareja del Chato Prada.Sin embargo, tras escuchar sus declaraciones, la bailarina la desmintió y actualizó la información. En diálogo con el sitioadvirtió: "Yo jamás dejaría sin trabajo a mis compañeros sin consultarlo o hablarlo con ellos. Más aun teniendo en cuenta que el año laboralmente va a ser muy complicado"."No me sorprendió la noticia. Estas cosas pasan todo el tiempo, y más ahora. No recuerdo el día exacto (en el que me lo dijeron) pero fue la semana pasada", sostuvo la artista. Y recordó: "Iba a bailar con el Tucu López y nuestra coach era la Negra Valencia".En paralelo, Noelia participaba de "Sex", la obra teatral de José María Muscari. Pero con el avance del coronavirus se suspendieron las funciones y el reestreno de la misma es una gran incógnita por el momento.