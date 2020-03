Luis Novaresio salió a pasear por su edificio y un vecino indignado lo increpó

Video: ¿Rompió la cuarentena?: Luis Novaresio salió a pasear por su edificio y un vecino lo increpó

"Quedate en casa" es el lema que reina en estos días de pandemia del coronavirus, aunque para el periodista Luis Novaresio, la consigna no se referiría a los espacios comunes de los edificios.



Así quedó registrado en un video que filmó un vecino del conductor. Se lo ve en plan recreativo, caminando por el jardín de su lujoso complejo, celular en mano. El "denunciante" se refirió al rol de Novaresio como comunicador, que a su criterio implica más responsabilidad: "El señor Novaresio, que tendría que estar dando el ejemplo, está caminando en un lugar común a todos los vecinos. Ahí está".



Hacia el final del clip, el hombre se dirigió directamente al periodista: "¡Metase adentro Novaresio por favor, adentro!". La respuesta fue un gesto adusto y una caminata más acelerada.



Más allá de la indignación vecinal, ¿Novaresio rompió la cuarentena al pasear por el edificio? Para los residentes de propiedades con amenities, todavía hay un área gris con respecto al lema que invita a todos a permanecer en los hogares. ¿Se puede usar la pileta? ¿y ejercitar en el parque común? ¿hacer asado en la parrilla de la terraza? En tanto, el SUM y el gimnasio, si son espacios cerrados, generan menos debate porque no están libres de riesgo.



Al respecto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires -donde el 60% vive en edificios- lanzó un protocolo de higiene y aislamiento para los consorcios durante la cuarentena. Entre otras cosas, se "sugiere" cerrar espacios comunes que no sean esenciales para el funcionamiento del edificio.



Se trata tan solo de una recomendación, lo que liberaría a Novaresio de una implicancia legal aunque no así del enojo de sus vecinos.