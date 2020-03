Amalia Granata mezcló aborto con coronavirus en un tuit y desató las críticas

CUANDO LA INEPTITUD Y LA SOBERBIA SON MAS PELIGROSOS QUE EL CORONAVIRUS pic.twitter.com/TihxnHr6I5 — Amalia Granata ?? (@AmelieGranata) March 14, 2020

La mediática diputada rosarina Amalia Granata, militante contra la interrupción voluntaria del embarazo, encendió la polémica en las redes al publicar un tuit en el que mezcló el aborto con el coronavirus? y también le apuntó al Gobierno.Si todo tiene que ver con todo, la ex vedette y modelo hizo un culto y disparó un sinfín de críticas en Twitter: "Quisieron legalizar la muerte y la muerte vino a visitarlos...", escribió.Granata llegó a ser diputada nacional por Santa Fe desde su militancia contra el aborto. Es una de las abanderadas de los autoproclamados defensores de las dos vidas y este sábado insistió con sus críticas al Gobierno."El virus no afecta a niños y tuvieron que suspender la ley de asesinato seguro y gratuito. Casualidad?", agregó. Las críticas, claro, no tardaron en llegar.Granata se refiere a que, por el avance del coronavirus, el Gobierno analiza retrasar el envío al Congreso del proyecto para legalizar el aborto.Casi al mismo tiempo lanzó nuevas críticas al Gobierno al sostener que "la ineptitud y la soberbia son más peligrosos que el coronavirus"."Desgraciadamente para millones de Argentinos, las prioridades políticas del último tiempo son el lenguaje inclusivo, promover aborto y tratar de víctimas a los delincuentes que diariamente nos asesinan, roban, violan y son amparados por los que dicen defender y promover los Derechos Humanos", sentenció desde Twitter.Para la mediática legisladora santafesina "el virus es gran parte de un sector poderoso de la clase política dirigente que habla y miente, una y otra vez".