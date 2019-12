Luto en el ambiente artístico: murió un actor de "Game of Thrones"

El artista era el doble de Theon Greyjoy -interpretado por Alfie Allen- y también fue uno de los aliados de Jon Snow en la "Batalla de los Bastardos". Fuera de cámara, trabajó como guía turístico del set de grabación.



"Ayer por la mañana escuchamos la horrible noticia de que perdimos a un integrante de nuestra familia Thrones. Andrew Dunbar era una joya absoluta, divertido y encantador", aseguró Pamela Smyth, directora de Crowd Makeup en la serie.



A pesar de que no fue protagonista en la serie, sus colegas indicaron que se destacó dentro de los miles de actores que pasaron por la ficción. "Siempre profesional y educado con una radiante sonrisa en el rostro. Un alma muy bella. Toda la familia de GOT lo extrañará mucho", agregó Smyth.



Andy McClay, otro extra de la serie, lo recordó como un "hombre amable y decente". En una entrevista con Belfast Live, contó que Dunbar solía ser el DJ oficial de las fiestas de fin de temporada de Game of Thrones.