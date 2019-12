La despedida de Nati Jota: "Entró una nena y siento que se va una mujer"

Nati Jota contó que ésta será su última semana en el programa ESPN Redes, luego de cinco años al aire.



La periodista lo contó con un extenso texto, en el que destacó su crecimiento profesional como personal adentro del ciclo.



"Fue un programa que me hizo, que me agarró con 20 años, casi nunca ni había trabajado en nada; y me sacó hoy una mujer responsable y que sabe lo que le gusta hacer y cómo. No es por forzar lo cursi, pero entró una nena y siento que se va una mujer", comentó en Twitter.



"Más allá de eso, me emociona mucho dejar un lugar donde me pasaron tantas cosas. En lo personal, cada secuencia de la vida en los últimos 5 años me vio atravesada por el programa. Buena o mala, o la lloré ahí o la reí también ahí mismo. Me voy feliz y agradecida", agregó.



Por último, destacó el apoyo del público. "Gracias a todos los que me bancaron las locuras natijoteras en un canal deportivo. Posta me voy feliz, me cambió la vida. Era eso, chau jaja", cerró.